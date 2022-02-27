2022/02/27 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نفط الوسط اليوم الاحد، عن ضبط محطة وقود متنقلة غير رسمية في الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز ” انه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، مركز شرطة نفط الأنبار بالتعاون مع مفرزة الأستخبارات وأمن الأفراد يتمكن من ضبط محطة وقود متنقلة […]

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