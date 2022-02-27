علامات جديدة تدل على إصابتك بمتغير أوميكرون

2022/02/27 | 22:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… في حين أن أعراض مثل الحمى المصحوبة بألم في الجسم وآلام العضلات والبرد والسعال شائعة بين المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، فقد حذر الخبراء مؤخرًا من أن الشخص المصاب بمتغير أوميكرون الشبح قد يعانى من أعراض مرتبطة بالأمعاء.الغثيان وفقا لتقرير موقع ” healthsite”، فإن الغثيان هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا […]

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