2022/02/27 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة غضب عقب العفو عن نجل محافظ النجف السابق خبراء : جرائم تجارة المخدرات لا تسقط ويمكن الطعن بالمرسوم الجمهوري بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، بموجة غضب واسعة عقب اصدار مرسوم جمهوري يقضي بالعفو عن نجل محافظ النجف السابق الذي ادانته المحاكم المختصة بتجارة مواد مخدرة ، […]

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