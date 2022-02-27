أردنيون يعودون إلى بلادهم بعد أوقات محفوفة بـ

2022/02/27 | 22:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد أردنيون من أوكرانيا إلى المملكة، مساء الأحد، بسبب الأوضاع الناجمة عن الهجوم الروسي.وروى بعض العائدين كيف كانت الأجواء عندما كانوا داخل البلاد مع اندلاع الحرب قبل أن تعمل السلطات الأردنية على إعادتهم.

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