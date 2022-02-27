2022/02/27 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 3 نساء بحريق مستشفى الهندية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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