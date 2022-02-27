2022/02/27 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lASk9xmHK7w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - نفوذ الرئاسات.. عفو خاص يثير الرأي العام) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - نفوذ الرئاسات.. عفو خاص يثير الرأي العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).