حزمة عقوبات ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي: أسلحة “فتاكة” سنوفرها لأوكرانيا

2022/02/27 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاحد، أنه سيتم تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية فتاكة بقيمة 450 مليون يورو.وقال بوريل، “سنعمل على تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في المجال السيبراني”، مؤكداً “فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال والشخصيات السياسية الروسية التي تلعب دورا رئيسيا في نظام بوتين”.وأوضح بوريل، […]

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الاتحاد الأوروبي: أسلحة “فتاكة” سنوفرها لأوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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