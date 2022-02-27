مصدر يكشف عن حصيلة حريق مستشفى الهندية في كربلاء- عاجل

2022/02/27 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن حصيلة حريق مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان الحريق اودى بحياة 3 اشخاص ".

واوضح، انه "تم اكتشاف ٣ جثث بواسطة الكاميرات الحراريه تحت ركام السندويج بنل".

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