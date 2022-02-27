اجتماع ’غير عادي’ لجامعة الدول العربية بشأن الحرب الروسية

2022/02/27 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، غداً الاثنين، برئاسة الكويت، بناء على طلب مصر للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا.

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وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تابعها "ناس"، (27 شباط 2022)، إنه "تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة غداً على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني",

وأضاف زكي أنه "تم الاتفاق على عقد هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بدعوة من مصر، للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الكويت والأردن وعدد من الدول العربية أيدت الطلب المصري.

وأعلنت جامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم، عن إجراء تشاور بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر والكويت حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه مصر.

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