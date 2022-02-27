سيناريو جنوني يتوج ليفربول بطلا لكأس الرابطة.. وحلم

2022/02/27 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج ليفربول بطلا لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم، بفوزه على تشلسي 11-10 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل السلبي في مباراة نهائية دراماتيكية استمرت قرابة ثلاث ساعات على ملعب ويمبلي في لندن، الأحد.

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