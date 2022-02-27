الدفاع المدني يكشف تفاصيل عن حريق مستشفى الهندية العام

2022/02/27 | 23:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تفاصيل تخص اخماد حادث حريق مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت فرقها من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والاطفال الخدج والمشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في مستشفى قضاء الهندية العام في […]

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