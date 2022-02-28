رئيس أوكرانيا السابق: نحتاج صواريخ مضادة للدبابات والطائرات الروسية

2022/02/27 | 23:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني السابق، بترو بورشينكو، إن بلاده في حاجة إلى أسلحة مضادة للدبابات والطائرات من أجل صد الهجوم الروسي على أراضيها.

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