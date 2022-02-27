“أنتشارتيد” يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

2022/02/27 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ للمرة الثامنة في شهرين ونصف احتل فيلم “أنتشارتيد” من بطولة توم هولاند المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي.وتصدر فيلم “أنتشارتيد” أو المجهول المقتبس من لعبة فيديو شهيرة، لشركة سوني بيكتشرز من بطولة هولاند ومارك والبيرغ، مبيعات التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من إطلاقها بمبلغ 23.3 مليون دولار، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع […]

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