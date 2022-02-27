مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة للجمعية العامة غداً الاثنين بشأن أوكرانيا

2022/02/27 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصوت مجلس الأمن في جلسة طارئة اليوم الأحد على مشروع قرار يدعو لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوضع في أوكرانيا.وأعلنت بعثة النرويج لدى الأمم المتحدة، الأحد، أنها طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية الحالية في أوكرانيا.وقالت البعثة الأممية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إن النرويج و5 دول أخرى طلبت عقد الجلسة المقترحة غدا الإثنين.والدول الست الي جانب النرويج هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا وايرلندا .

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