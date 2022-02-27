2022/02/27 | 23:45 - المصدر: زاكروس
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مصدر الفيديو: 1F0eqbAo_Q8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد فضيحة العفو الخاص.. هل يواجه حامي الدستور إجراء بسحب الثقة ومنع الترشيح للرئاسة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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