2022/02/27 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حث وزير الصحة الأوكراني، اليوم الأحد، منظمة الصحة العالمية، على وقف التعاون مع روسيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الصحة الأوكراني، في تصريحات الأحد: "نحث منظمة الصحة العالمية على وقف التعاون مع روسيا".

في سياق متصل، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تحث منظمة الصحة العالمية على وقف التعاون مع روسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تحث منظمة الصحة العالمية على وقف التعاون مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).