بعد أزمة إلهام شاهين و

2022/02/27 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، على خط أزمة الاتهامات المتبادلة بين الممثل المصري، محمود المهدي، والممثلة الشهيرة، إلهام شاهين، كانت قد أثارت جدلا واسعا

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