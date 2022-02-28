'طعناً بسكين'.. شاب يقتل والده شرقي بغداد

2022/02/28 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بقيام شاب بقتل والده طعناً بسكين شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً اقدم مساء اليوم على قتل والده الذي يعمل موظفاً حكومياً نتيجة مشاكل عائلية تطورت الى استخدام السلاح الابيض السكين وطعن والده ضمن منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أن "الشاب هرب الى جهة مجهولة".

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