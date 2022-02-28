بالفيديو:القوات الأمنية تعتدي على وسائل الإعلام أثناء تغطية حريق مستشفى الهندية بكربلاء

2022/02/28 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الاجهزة الامنية في كربلاء بمنع

الصحفيين من تغطية احداث الحريق الذي

نشب في مستشفى الهندية في كربلاء

واظهر فيديو من مكان الحادث قيام القوات

الامنية في كربلاء من منع وسائل الاعلام

التصوير لحادث الح

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