لامست أرض العراق 3 مرات!.. العالم يودّع أضخم طائرة على وجه الأرض

2022/02/28 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلنت اوكرانيا تدمير طائرة الشحن "آن-225 مريا"، الأكبر والأكثر وزناً في العالم، خلال المعارك قرب العاصمة كييف.

وتم تصميم هذه الطائرة النادرة من نوعها في ثمانينات القرن الماضي.

وقالت شركة "الصناعات الدفاعية الأوكرانية" ان "تكاليف إعادة تصنيع الطائرة قد تبلغ ملياري دولار وأن الأعمال قد تستغرق أكثر من 5 سنوات".

وفقاً لصفحة "Iraqi Airways Airplanes" فإن الطائرة هبطت عدّة مرات في العراق.



ففي شهر سبتمبر من عام 2003 هبطت في مطار البصرة الدولي، وكذلك هبطت في مطار بغداد الدولي في يناير 2005.



وآخر مرة لمست فيها أرض العراق كانت في مطار بغداد الدولي أيضاً في 2018.

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