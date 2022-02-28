بالصورة: معالجة مخلف حربي في واسط

2022/02/28 | 00:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، في محافظة واسط، اليوم، بمعالجة مخلف حربي في المحافظة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة واسط عالجوا مخلف حربي في منطقة الخاجية”.واشار الى ان “الخبراء تمكنوا من معالجته وفق الاجراءات القياسية”.

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