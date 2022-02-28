مؤسسة النبأ تدين الاعتداء على مراسلها وعدد من الصحفيين في كربلاء

2022/02/28 | 00:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية اعتدت عليه وعلى عدد من الصحفيين.

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