أربيل: مقتل شاب بعد مشادة مع آخر يحمل مسدساً

2022/02/28 | 00:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت شرطة أربيل، الأحد، إن شاباً قتل بعد مشادة مع شاب آخر يحمل مسدساً.

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وذكر بيان للشرطة، تلقى "ناس كورد"، نسخة منه، (27 شباط 2022)، أن "الحادث وقع فى منطقة دارتو حيث لقى شاب يبلغ من العمر 21 عاما يدعى عبد الله عمر قادر مصرعه بالرصاص بعد نقله الى المستشفى".





وأوضح أنه "لهذا الغرض، تم اعتقال المتهم بالتعاون مع أمن أربيل".





وذكرت الشرطة أن "المتهم اعترف بجريمة إطلاق النار بعد مشادة بينهما واستولى على سلاح مستعمل، وتم فتح ملف التحقيق بموجب المادة 406 من قانون العقوبات".

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