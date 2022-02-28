كييف تتهم موسكو أمام محكمة العدل الدولية بالتخطيط لـ

2022/02/28 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة العدل الدولية، الأحد، أن كييف وجهت اتهاما لموسكو بالتخطيط لـ "أعمال إبادة" في أوكرانيا.

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