قضية كارلوس غصن .. 3 قضاة فرنسيين يصلون إلى لبنان

2022/02/28 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ثلاثة قضاة فرنسيين، مساء الأحد، إلى لبنان لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع.

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