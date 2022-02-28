2022/02/28 | 00:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x2p4vO8kavQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي البصرة ينتقدون قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية عن تاجر المخدرات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي البصرة ينتقدون قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية عن تاجر المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).