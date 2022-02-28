2022/02/28 | 00:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _-ngveEgPF8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث مدير الدفاع المدني عن تحذيرات المديرية لمستشفى الهندية قبل الحريق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث مدير الدفاع المدني عن تحذيرات المديرية لمستشفى الهندية قبل الحريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).