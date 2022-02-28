2022/02/28 | 00:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YQe86g_LuhE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهود عيان يروون قصصاً مأساوية في حريق مستشفى الهندية | تقرير حيدر الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شهود عيان يروون قصصاً مأساوية في حريق مستشفى الهندية | تقرير حيدر الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).