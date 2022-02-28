عمدة بلدة أوكرانية يعلن سيطرة القوات الروسية عليها

2022/02/28 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أولكسندر سفيدلو، القائم بأعمال عمدة بلدة بيرديانسك الواقعة على الساحل الجنوبي لأوكرانيا، الأحد، أن القوات الروسية دخلت البلدة وسيطرت عليها.

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