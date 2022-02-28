برشلونة يكتسح بيلباو برباعية نظيفة في الليجا

2022/02/28 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل برشلونة عروضه المبهرة في الفترة الأخيرة، وسحق أتلتيك بيلباو (4-0)، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 26 من الليجا.وسجل الأهداف لبرشلونة، بيير إيمريك أوباميانج وعثمان ديمبلي ولوك دي يونج وممفيس ديباي في الدقائق 37 و73 و90 و(90+3).ورفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 37 نقطة في المركز الثامن.

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