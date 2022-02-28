2022/02/28 | 01:23 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوصحت الولايات المتحدة مواطنيها، الأحد، بالتفكير في "مغادرة روسيا فورا"، في ظل الإلغاءات المتتالية للرحلات، وإغلاق دول عدة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن توصي مواطنيها بـ "مغادرة روسيا فورا" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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