واشنطن توصي مواطنيها بـ

2022/02/28 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصحت الولايات المتحدة مواطنيها، الأحد، بالتفكير في "مغادرة روسيا فورا"، في ظل الإلغاءات المتتالية للرحلات، وإغلاق دول عدة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

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