2022/02/28 | 01:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S2_V-aBlYIE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كادر دجلة يتعرض لاعتداء أثناء محاولة تغطية حريق مستشفى الهندية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كادر دجلة يتعرض لاعتداء أثناء محاولة تغطية حريق مستشفى الهندية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).