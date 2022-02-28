التحالف الطبقي السلطاني - سعيد الوجاني

2022/02/28 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني ان القول بالتحالف الطبقي في المغرب ، يعني ان المجتمع المغربي هو مجتمع طبقي ..



لكن انْ كان المجتمع المغربي مجتمعا طبقيا ..



فالسؤال .



كيف نشأت الطبقية في المغرب ؟ هل نشأت بطريقة خاصة مثل فدْلكة الملكية البرلمانية بخصوصية مغربية ..



فيصبح ما يسمى بالمجتمع الطبقي ، مجتمعا طبقيا خاصا ، لا علاقة له بطريقة نشأة المجتمع الطبقي في الغرب عش بزوغ نظريات المجتمع الطبقي ..



وهنا .



وعند علمنا بكيفية ، وطريقة نشوء ......





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