التحالف الطبقي السلطاني - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني ان القول بالتحالف الطبقي في المغرب ، يعني ان المجتمع المغربي هو مجتمع طبقي ..
لكن انْ كان المجتمع المغربي مجتمعا طبقيا ..
فالسؤال .
كيف نشأت الطبقية في المغرب ؟ هل نشأت بطريقة خاصة مثل فدْلكة الملكية البرلمانية بخصوصية مغربية ..
فيصبح ما يسمى بالمجتمع الطبقي ، مجتمعا طبقيا خاصا ، لا علاقة له بطريقة نشأة المجتمع الطبقي في الغرب عش بزوغ نظريات المجتمع الطبقي ..
وهنا .
وعند علمنا بكيفية ، وطريقة نشوء ......
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