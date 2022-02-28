متحف في ستوكهولم لمنسق أسطوانات سويدي منتحر

2022/02/28 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬افتُتح‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬السبت‭ ‬متحف‭ ‬تكريمي‭ ‬لمنسق‭ ‬الأسطوانات‭ ‬السويدي‭ ‬الشاب‭ ‬أفيتشي‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬انتحاره‭.‬ ‭ ‬وكان‭ ‬أفيتشي‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬تيم‭ ‬بيرغلينغ‭ ‬يُعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬منسقي‭ ‬الأسطوانات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حتى‭ ‬وفاته‭ ‬المأسوية‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬28‭ ‬عاماً‭.‬ ‭ ‬وقد‭ ‬ترك‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬بينها‭ ‬أغنية‭ “‬وايك‭ […]

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