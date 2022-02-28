2022/02/28 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرقة‭ ‬معدات‭ ‬فنية‭ ‬بقيمة‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬ نانتير‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هاجم‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬شخصاً‭ ‬ملثماً‭ ‬الجمعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬موقع‭ ‬تصوير‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ “‬لوبين‭” ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬،‭ ‬بحضور‭ ‬بطله‭ ‬الممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬عمر‭ ‬سي،‭ ‬وسطوا‭ ‬على‭ ‬معدات‭ ‬فيه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وتعرض‭ ‬فريق‭ ‬المسلسل‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‬٢٠ لصاً ‬هاجموا‭ ‬موقع تصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬لوبين‭ ‬بالمفرقعات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‬٢٠ لصاً ‬هاجموا‭ ‬موقع تصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬لوبين‭ ‬بالمفرقعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).