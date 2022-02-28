2022/02/28 | 01:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سرقة معدات فنية بقيمة 300 ألف يورو نانتير (فرنسا) (أ ف ب) – هاجم نحو 20 شخصاً ملثماً الجمعة بالقرب من باريس موقع تصوير الموسم الثاني من مسلسل “لوبين” على نتفليكس ، بحضور بطله الممثل الفرنسي عمر سي، وسطوا على معدات فيه، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة فرانس برس. وتعرض فريق المسلسل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (٢٠ لصاً هاجموا موقع تصوير مسلسل لوبين بالمفرقعات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (٢٠ لصاً هاجموا موقع تصوير مسلسل لوبين بالمفرقعات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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