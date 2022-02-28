2022/02/28 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفارات الإنذار تدوي في ليل العاصمة الأوكرانية..التفاصيل مع مراسلنا من كييف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفارات الإنذار تدوي في ليل العاصمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفارات الإنذار تدوي في ليل العاصمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).