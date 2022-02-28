السفارة الأمريكية في روسيا تحث رعاياها على

2022/02/28 | 02:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت السفارة الأمريكية في روسيا، الأحد، رعاياها على التفكير في المغادرة "فورا" بسبب تزايد عدد شركات الطيران التي تلغي رحلاتها الجوية من وإلى روسيا وتغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية.

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