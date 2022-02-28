القوات الروسية تسيطر على مدينة بيرديانسك غربي أوكرانيا

2022/02/28 | 02:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية استولت على مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجي غربي البلاد.وقال في إفادة صحفية إن "العدو احتل بيرديانسك، ولم تكن هناك قوات أوكرانية في المدينة، تم الاستيلاء عليها".وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أنه "خلال اليوم الماضي، أحكمت القوات الروسية سيطرتها على مدينتي خيرسون وبيرديانسك، وبلدة جينيشيسك ومطار تشيرنوبيفكا قرب خيرسون".وأضاف أن "القوات الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات، بل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ أرواح المدنيين".

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