وفود التحالف الثلاثي في بغداد:التمسك بحكومة الأغلبية والمضي في الاستحقاقات بحسب التوقيتات الدستورية

2022/02/28 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ جدد‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مستمر‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬تمسكه‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬‮«‬الأغلبية‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬رفضها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أطراف‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭.‬ ‭ ‬لكن‭ ‬التحالف‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬للاتصالات‭ ‬السياسية‭ ‬لكن‭ ‬ضمن‭ ‬السقف‭ ‬الزمني‭ ‬المتاح‭ .‬ وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬عضوا‭ ‬التحالف‭ ‬خميس‭ ‬الخنجر‭ ‬ومحمد‭ […]

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