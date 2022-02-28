سخرية العراقيين وعذابهم

2022/02/28 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬ما‭ ‬رأيت‭ ‬العراقيين‭ ‬يوماً‭ ‬متفاعلين‭ ‬مع‭ ‬حدث‭ ‬دولي،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حالهم‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭.‬اذ‭ ‬تضج‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬بلادهم‭ ‬وفي‭ ‬المهجر،‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتطبيقات‭ ‬المراسلات‭ ‬بأخبار‭ ‬وتعليقات‭ ‬وصور‭ ‬ونكات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬التي‭ ‬افتتحها‭ ‬تعليق‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬النجف‭ ‬بالقول‭: ‬انّ‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحرب‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ […]

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