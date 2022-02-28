2022/02/28 | 02:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران تعيد مفاوضها الى فيينا في انتظار يوم حسم الاتفاق طهران- فيينا -الزمان لقاء في طهران يجمع أبرز مسؤولَين أمنيين في إيران وسوريا عقد في طهران الأحد اجتماع بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، وفق الاعلام الرسمي، في أول لقاء معلن منذ عامين بين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي مملوك في طهران لبحث ملفات أمنية عاجلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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