علي‭ ‬مملوك‭ ‬في‭ ‬طهران لبحث‭ ‬ملفات‭ ‬أمنية‭ ‬عاجلة

2022/02/28 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران‭ ‬تعيد‭ ‬مفاوضها‭ ‬الى‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬يوم‭ ‬حسم‭ ‬الاتفاق طهران‭- ‬فيينا‭ -‬الزمان‭ ‬ لقاء‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬يجمع‭ ‬أبرز‭ ‬مسؤولَين‭ ‬أمنيين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وسوريا‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الأحد‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬أمين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬ورئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬السوري‭ ‬علي‭ ‬مملوك،‭ ‬وفق‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬معلن‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬بين‭ […]

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