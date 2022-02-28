محكمة العدل الدولية تعلن تقدم أوكرانيا بدعوى ضد روسيا

2022/02/28 | 02:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة العدل الدولية أن أوكرانيا تقدمت بدعوى ضد روسيا تتهم فيها موسكو بـ"التخطيط لارتكاب أعمال إبادة جماعية وتعمد قتل وإلحاق إصابات خطيرة بالمواطنين الأوكرانيين".

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