الوضع الوبائي في أوكرانيا.. إمدادات الأوكسجين

2022/02/28 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إلى إنشاء ممر آمن عبر بولندا لإيصال المساعدات الطبية الحيوية إلى أوكرانيا، وحذرت من أن إمدادات الأكسجين في مستشفيات البلاد منخفضة بشكل خطر.

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