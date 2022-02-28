2022/02/28 | 03:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الليبية، الأحد، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة المصرية "نتيجة ما تداول في إحدى البرامج المصرية، وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا تعلن استدعاء القائم بالأعمال المصري بسبب برنامج تلفزيوني.. والقاهرة ترد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا تعلن استدعاء القائم بالأعمال المصري بسبب برنامج تلفزيوني.. والقاهرة ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).