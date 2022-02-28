بلينكن: شركاء واشنطن يقفون معا بحزم لوقف عدوان روسيا على أوكرانيا

2022/02/28 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، اليابان والولايات المتحدة والشركاء في مجموعة السبع "يقفون معا بحزم لوقف العدوان الروسي على أوكرانيا".

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