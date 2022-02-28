صور أقمار صناعية ترصد قافلة عسكرية روسية طولها 3 أميال تتجه نحو كييف

2022/02/28 | 03:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور بالأقمار الصناعية من شركة "ماكسار" أن قافلة عسكرية روسية طولها أكثر من 3 أميال تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

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