2022/02/28 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا تعلن استهداف منظومة صواريخ روسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تعلن استهداف منظومة صواريخ روسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تعلن استهداف منظومة صواريخ روسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).