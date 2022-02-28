انخفضت قيمته إلى النصف.. غزو أوكرانيا يطيح بالروبل الروسي

2022/02/28 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت قيمة الروبل بقدر 40٪ منذ غزو روسيا أوكرانيا، حيث وصلت قيمته إلى ما بين 110 و120 للدولار يوم الأحد.

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