2022/02/28 | 06:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | كالو للحرامي احلف كال اجاني برهم صالح | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VR_p0VFDnyU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | كالو للحرامي احلف كال اجاني برهم صالح | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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