بسبب غزو أوكرانيا.. ولايات أميركية تدعو لمقاطعة مشروبات روحية روسية

2022/02/28 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤولون في أوهايو ويوتا ونيو هامبشير متاجر المشروبات الكحولية إلى إزالة المنتجات الروسية الصنع أو ذات العلامات التجارية الروسية من الرفوف، وهي خطوة تستهدف مشروب الفودكا الكحولي إلى حد كبير.

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